Роналду хочет покинуть "Ювентус". Его решение может повлиять на будущее Мбаппе

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Роналду хочет покинуть "Ювентус". Его решение может повлиять на будущее МбаппеФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду хочет уйти из "Ювентуса" и понимает, что его решение может повлиять на будущее Мбаппе, сообщает AS.

По информации источника, в случае ухода Мбаппе из ПСЖ в "Реал", парижане будут готовы к подписанию Роналду, однако если этого не случится, португалец надеется вернутся в королевский клуб.

Напомним, что "Ювентус" купил Роналду из "Реала" в 2018 году за 120 миллионов евро.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Зато я самый красивый и попа у меня мускулистая, Бадр без ума от неё!

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