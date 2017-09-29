Роналду хочет получать 40 миллионов евро в год

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду хочет получать 40 миллионов евро в годНападающий "Реала" Криштиану Роналду рассчитывает получать в испанском клубе от 35 до 40 миллионов евро.

Это главное условие футболиста для продления соглашения.

Отметим, что сейчас португалец зарабатывает 25 миллионов евро за сезон.

Действующее соглашение Роналду с испанской командой рассчитано до лета 2021 года.

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