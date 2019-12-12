Роналду хочет сыграть с "Реалом" в финале Лиги Чемпионов

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что у него нет желания играть с мадридским "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Реал" - невероятная команда, но я бы предпочёл встретиться с ней позже. Финал? Если это возможно, то я бы согласился на это прямо сейчас", - цитирует звёздного португальца Sky Sport Italia.

Напомним, что жеребьёвка плей-офф ЛЧ состоится 16 декабря. "Ювентус" и "Реал" могут попасть друг на друга.

Роналду выступал за королевский клуб с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

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