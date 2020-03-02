Роналду хочет вернуться в "Реал"

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Роналду хочет вернуться в "Реал"
Журналист Эду Агирре, который является другом нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявил, что португалец хочет вернуться в мадридский "Реал".

"Я знаю, что Роналду хочет вновь оказаться в "Реале". Когда он приехал на матч с "Барселоной", то ощутил любовь Мадрида. Это привело его в восторг. 

Сейчас все его мысли связаны с "Ювентусом", но в футболе может пройти что угодно. Я не знаю, что произойдет в будущем", - приводит слова Агирре Chiringuito TV.

Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, забил 25 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

 

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