Роналду хочет вернуться в "Реал"
Журналист Эду Агирре, который является другом нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, заявил, что португалец хочет вернуться в мадридский "Реал".
"Я знаю, что Роналду хочет вновь оказаться в "Реале". Когда он приехал на матч с "Барселоной", то ощутил любовь Мадрида. Это привело его в восторг.
Сейчас все его мысли связаны с "Ювентусом", но в футболе может пройти что угодно. Я не знаю, что произойдет в будущем", - приводит слова Агирре Chiringuito TV.
Напомним, что Роналду перешел в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года за 117 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел провел за "Ювентус" 31 матч во всех турнирах, забил 25 голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14