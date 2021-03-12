Роналду хочет вернуться в "Реал", чтобы ещё раз выиграть Лигу Чемпионов

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду всерьёз задумался над возвращением в мадридский "Реал".

По информации AS, у португальца высокая мотивация снова победить в Лиге Чемпионов со "сливочными". Ранее он выигрывал главный еврокубок с испанской командой в 2014, 2016, 2017 и 2018 годах.

"Старая синьора" не будет препятствовать уходу звёздного нападающего, если королевский клуб решит его вернуть.

36-летний Роналду выступал за "Реал" с 2009 по 2018 год, сыграл 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

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