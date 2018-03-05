Роналду хочет видеть Де Хеа в "Реале"

Теги реал мадридманчестер юнайтеддавид де хеакриштиану роналду

Роналду хочет видеть Де Хеа в "Реале"
Нападающий "Реала" Криштиану Роналду попросил президента клуба Флорентино Переса купить вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, сообщает Diario Gol.

По сведениям издания, португалец считает испанца голкипера очень высокого класса, который способен усилить королевский клуб.

Ранее сообщалось, что "Реал" действительно интересуется Де Хеа и может приобрести его следующим летом.

Впрочем манкунианцы не намерены расставаться со своим лидером и предложили ему новый контракт с зарплатой в 20 миллионов евро в год.

Не пропустите: Де Хеа озвучил свои требования "Реалу". | http://soccernews.ru

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