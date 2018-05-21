Роналду хочет видеть Дибалу в "Реале"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет видеть игроком своей команды форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Так, по сведениям испанской прессы, португалец уведомил руководство своего клуба, что он одобрил бы подписание лидера атак "старой синьоры".

В нынешнем сезоне Дибала забил 26 мячей и сделал 7 результативных передач в 46 матчах за "Ювентус".

Напомним, Роналду набрал больше всех в Ла Лиге очков для своей команды забитыми мячами. | soccernews.ru