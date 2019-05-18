Роналду хочет видеть Карло Анчелотти во главе "Ювентуса"
Игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что хочет, чтобы туринский клуб возглавил Карло Анчелотти, который на данный момент работает с "Наполи". Об этом пишет Football Italia.
По данным издания, португалец обратился к руководству "Ювентуса" с просьбой рассмотреть кандидатуру 59-летнего специалиста. Однако сам тренер вряд ли согласится на это предложение, так как его контракт с неаполитанским клубом действует до 2021 года.
Напомним, Анчелотти уже возглавлял "старую сеньору" с 1999 по 2001 годы. С Роналду он работал в "Реале" с 2013 по 2015 годы.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|36
|42
|11
|СПАЛ
|36
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Болонья
|36
|40
|14
|Фиорентина
|36
|40
|15
|Парма
|36
|38
|16
|Удинезе
|36
|37
|17
|Дженоа
|36
|36
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15