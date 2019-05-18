Роналду хочет видеть Карло Анчелотти во главе "Ювентуса"

Игрок "Ювентуса" Криштиану Роналду заявил, что хочет, чтобы туринский клуб возглавил Карло Анчелотти, который на данный момент работает с "Наполи". Об этом пишет Football Italia.

По данным издания, португалец обратился к руководству "Ювентуса" с просьбой рассмотреть кандидатуру 59-летнего специалиста. Однако сам тренер вряд ли согласится на это предложение, так как его контракт с неаполитанским клубом действует до 2021 года.

Напомним, Анчелотти уже возглавлял "старую сеньору" с 1999 по 2001 годы. С Роналду он работал в "Реале" с 2013 по 2015 годы.

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