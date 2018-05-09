Роналду хочет видеть в "Реале" своего соотечественника

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду рекомендует своему клубу подписать защитника "Валенсии" Жоао Канселу, который текущий сезон на правах аренды проводит в миланском "Интере".

Так, по сведениям испанской прессы, пятикратный обладатель "Золотого мяча" видит в 23-летнем беке альтернативу ведущему игроку обороны своей команды Дани Карвахалю. По мнению звездного португальца, в будущем его соотечественник способен выйти на ведущие роли в королевском клубе.

В нынешнем сезоне Канселу забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 27 матчах за "Интер".

Напомним, Роналду и Зидан выступают против подписания Неймара. | soccernews.ru