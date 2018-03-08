Роналду хочет видеть в "Реале" звезду "Ювентуса"

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Роналду хочет видеть в "Реале" звезду "Ювентуса"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет видеть игроком своей команды форварда туринского "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Как информирует испанская пресса, пятикратный обладатель "Золотого мяча" рекомендовал руководству своего клуба подписать ближайшим летом именно аргентинского нападающего "старой сеньоры", а не нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Напомним, Роналду едва не пострадал от фанатов ПСЖ. | soccernews.ru

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