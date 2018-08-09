Роналду хочет видеть в "Ювентусе" бывшего партнера по "Реалу"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть в своей новой команде бывшего партнера по мадридскому "Реалу" Марсело.

Так, по сведениям Football Espana, 33-летний бомбардир уже порекомендовал "старой синьоре" не жалеть денег на бразильского бека, если представится возможность для его трансфера. По мнению португальского нападающего, вице-капитан "сливочных" стал бы отличным усилением для чемпионов Италии.

Напомним, Роналду выбросил свою подругу в океан. | soccernews.ru