Роналду хочет видеть в "Ювентусе" бывшего партнера по "Реалу"

Теги реал мадридювентускриштиану роналдумарсело

Роналду хочет видеть в "Ювентусе" бывшего партнера по "Реалу"Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть в своей новой команде бывшего партнера по мадридскому "Реалу" Марсело.

Так, по сведениям Football Espana, 33-летний бомбардир уже порекомендовал "старой синьоре" не жалеть денег на бразильского бека, если представится возможность для его трансфера. По мнению португальского нападающего, вице-капитан "сливочных" стал бы отличным усилением для чемпионов Италии.

Напомним, Роналду выбросил свою подругу в океан. | soccernews.ru

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