Роналду хочет видеть в "Ювентусе" экс-одноклубника по "Реалу"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду настоятельно рекомендует руководству туринского клуба приобрести игрока "Реала" Каземиро. Об этом сообщают испанские СМИ.
Роналду играл с Каземиро в "Реале" и после ухода из клуба продолжает поддерживать общение с бразильцем. Португалец хочет, чтобы в летнее трансферное окно руководство "Ювентуса" предприняло попытки купить футболиста.
Контракт Каземиро с "Реалом" действует до 2020 года.
В нынешнем сезоне бразилец участвовал в 17 матчах и отметился 1 голом.
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