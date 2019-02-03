Роналду хочет видеть в "Ювентусе" экс-одноклубника по "Реалу"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду настоятельно рекомендует руководству туринского клуба приобрести игрока "Реала" Каземиро. Об этом сообщают испанские СМИ.



Роналду играл с Каземиро в "Реале" и после ухода из клуба продолжает поддерживать общение с бразильцем. Португалец хочет, чтобы в летнее трансферное окно руководство "Ювентуса" предприняло попытки купить футболиста.

Контракт Каземиро с "Реалом" действует до 2020 года.

В нынешнем сезоне бразилец участвовал в 17 матчах и отметился 1 голом.

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