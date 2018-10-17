Роналду хочет видеть в "Ювентусе" хавбека "Барселоны"

11 Теги криштиану роналдуювентусбарселонаиван ракитич

Роналду хочет видеть в "Ювентусе" хавбека "Барселоны"Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть игроком своей команды полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича.

Так, согласно информации Football Espana, португальский бомбардир видит в 30-летнем хавбеке "сине-гранатовых" игрока, который способен реально укрепить середину поля "старой синьоры". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" считает, что его клуб должен воспользоваться тем, что каталонский гранд не готов предложить хорвату новый контракт, и предпринять попытки его подписать уже в январе.

Напомним, Модрич рассказал об отношениях с Роналду. | soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Сипушка

Товарищи, пожалуйста, выражайте эмоции прилично. Я тоже терпеть не могла Роналду, пока не осознала, что в первую очередь он не звезда футбола, а человек. И, имхо, ему бы не мешало лёгкое отрезвление. Но и хороших поступков у него много. Кто без греха, пусть первый бросит в него камень (с).

Ответить
ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Неправда! Я хочу в Ювентус не Ракитича, а Марсело, у него попа более приёмистая)

Ответить
Реджиста

Хуёв ему в зад,а не Ракитича,слишком многого хочет последнее время

Ответить
Адель

Х*й большой и толстый точно не ему а вам, ох*евший!

Ответить
Рустам

Эй пирдель рот закрой

Ответить
Рустам

А я ёбаный татарин,все ебут меня и в жопу дрюкает гагарин

Ответить
Реджиста

И тебе хуёв в жопу,педрель

Ответить
Реджистина жопа

тебе в жопу летит вспомогательный хуй, на случай если тот, который уже у тебя в жопе успакаивает, педрила

Ответить
Реджиста

Ты за мою жопу небеспокойся,свою береги,а то всунет кто невзначай и прощай детство

Рустам

И ты реджиста Домбай не вякай

Ответить
Реджиста

Жопе слово не давали

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Голы Эрнандеса, Арьяса и Коке в видеообзор матча Примеры "Уэска" - "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 43
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 41
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 36
4 Севилья Севилья 20 33
5 Алавес Алавес 20 32
6 Хетафе Хетафе 20 31
7 Бетис Бетис 19 26
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 25
9 Жирона Жирона 19 24
10 Эспаньол Эспаньол 19 24
11 Валенсия Валенсия 19 23
12 Леванте Леванте 19 23
13 Леганес Леганес 19 22
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 22
15 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 22
16 Эйбар Эйбар 19 22
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 21
18 Райо Вальекано Райо Вальекано 19 19
19 Вильярреал Вильярреал 19 17
20 Уэска Уэска 20 11
Полная таблица

топ-5 тегов