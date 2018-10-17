Роналду хочет видеть в "Ювентусе" хавбека "Барселоны"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть игроком своей команды полузащитника каталонской "Барселоны" Ивана Ракитича.

Так, согласно информации Football Espana, португальский бомбардир видит в 30-летнем хавбеке "сине-гранатовых" игрока, который способен реально укрепить середину поля "старой синьоры". Пятикратный обладатель "Золотого мяча" считает, что его клуб должен воспользоваться тем, что каталонский гранд не готов предложить хорвату новый контракт, и предпринять попытки его подписать уже в январе.

Напомним, Модрич рассказал об отношениях с Роналду. | soccernews.ru