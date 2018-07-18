Роналду хочет видеть в "Ювентусе" ведущего игрока "Атлетико"

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Роналду хочет видеть в "Ювентусе" ведущего игрока "Атлетико"Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть игроком своей команды ведущего защитника мадридского "Атлетико" Диего Година.

Как информирует испанская пресса, "старая синьора" продолжает торговать у "матрасников" их 32-летнего бека. Поддерживает намерения своего клуба и его звездный новичок, который высоко отозвался об игре уругвайца, которому он противостоял, будучи игроком "Реала".

Напомним, "Атлетико" назвал "Ювентусу" стоимость Година. | soccernews.ru

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