Роналду хочет видеть в "Ювентусе" ведущего игрока "Атлетико"

Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть игроком своей команды ведущего защитника мадридского "Атлетико" Диего Година.

Как информирует испанская пресса, "старая синьора" продолжает торговать у "матрасников" их 32-летнего бека. Поддерживает намерения своего клуба и его звездный новичок, который высоко отозвался об игре уругвайца, которому он противостоял, будучи игроком "Реала".

Напомним, "Атлетико" назвал "Ювентусу" стоимость Година. | soccernews.ru