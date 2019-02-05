Роналду хочет видеть в "Ювентусе" звездного футболиста
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет переманить в туринский клуб своего бывшего партнера по "Реалу" Хамеса Родригеса, который сейчас играет за "Баварию", сообщает Marca.
По сведениям издания, Роналду позвонил Родригесу и обсудил с ним возможность перехода в итальянский клуб. О реакции Хамеса на это предложение не сообщается.
Напомним, что в данный момент 27-летний Хамес выступает за "Баварию" на правах аренды. Мюнхенский клуб имеет право выкупить его трансфер у "Реала" за 42 миллиона евро, но, скорее всего, откажется от услуг игрока.
В этом сезоне Родригес провел за "Баварию" всего 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал два голевых паса.
Не пропустите: "Ростов" оригинально поздравил Криштиану Роналду с днём рождения. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Не "Ливерпулем" единым: ТОП-4 команды, которые упускали чемпионский титул на финише чемпионата
-
В "Реале" выбрали основного вратаря на битву с "Барселоной" в Кубке Короля
-
Моуринью наказан тюремным заключением за сокрытие налогов
-
Самые богатые клубы мира: опубликован список
-
"Реалу" предложат услуги топ-нападающего
Лента новостей
-
Суд принял важное решение по Глушакову
-
Будущее Альбы в "Барселоне": появилась новая информация
-
"Ювентус" согласовал первый летний трансфер
-
"Ювентус" может купить трех игроков по просьбе Роналду
-
Не "Ливерпулем" единым: ТОП-4 команды, которые упускали чемпионский титул на финише чемпионата
-
"Краснодар" принял важное решение по Мамаеву перед матчами плей-офф Лиги Европы
-
В "Реале" выбрали основного вратаря на битву с "Барселоной" в Кубке Короля
-
Колхоз: в России громко прокомментировали падение Моуринью на хоккее
-
Моуринью наказан тюремным заключением за сокрытие налогов
-
"Арсенал" и "Челси" поборются за французского таланта
-
Он вернется: Д'Артаньян сделал прогноз о будущем Кокорина
-
Самые богатые клубы мира: опубликован список
-
Легенда "Спартака" намерен стать главным тренером "красно-белых"
-
Азар принял решение по поводу своего будущего
-
Роналду хочет видеть в "Ювентусе" звездного футболиста
-
Серхио Рамос порассуждал о возможности стать тренером
-
"Реалу" предложат услуги топ-нападающего
-
"Арсенал" интересуется защитником "РБ Лейпциг"
-
Джером Боатенг сделал заявление о своём положении в "Баварии"
-
"Ювентус" теряет Дугласа Косту
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|20
|49
|2
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|42
|3
|Бавария Мюнхен
|20
|42
|4
|РБ Лейпциг
|20
|37
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|32
|6
|Вольфсбург
|20
|31
|7
|Байер Леверкузен
|20
|30
|8
|Хоффенхайм
|20
|29
|9
|Герта
|20
|28
|10
|Вердер Бремен
|20
|27
|11
|Майнц 05
|20
|27
|12
|Шальке
|20
|22
|13
|Фрайбург
|20
|22
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|20
|22
|15
|Аугсбург
|20
|18
|16
|Штутгарт
|20
|15
|17
|ФК Нюрнберг
|20
|12
|18
|Ганновер 96
|20
|11