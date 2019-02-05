Роналду хочет видеть в "Ювентусе" звездного футболиста

Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет переманить в туринский клуб своего бывшего партнера по "Реалу" Хамеса Родригеса, который сейчас играет за "Баварию", сообщает Marca.

По сведениям издания, Роналду позвонил Родригесу и обсудил с ним возможность перехода в итальянский клуб. О реакции Хамеса на это предложение не сообщается.

Напомним, что в данный момент 27-летний Хамес выступает за "Баварию" на правах аренды. Мюнхенский клуб имеет право выкупить его трансфер у "Реала" за 42 миллиона евро, но, скорее всего, откажется от услуг игрока.

В этом сезоне Родригес провел за "Баварию" всего 14 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча и отдал два голевых паса.

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