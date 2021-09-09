Роналду хочет выйти в старте на матч с "Ньюкаслом"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Нападающий сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поделился впечатлениями от возвращения в стан "красных дьяволов".

"Я никогда не думал, что смогу вернуться, но я горжусь тем, что это случилось. Я взволнован, очень хочу начать выступать как можно лучше. Я очень счастлив, как и моя семья.

Конечно, я буду нервничать в субботу, но сейчас я более опытный, более взрослый чем в 2003 году. Я буду готов. И я буду давить на Уле, чтобы он включил меня в стартовый состав. Я готов играть!" – сказал Роналду в интервью Вэсу Брауну для клубного канала.

Напомним, что 11 сентября "Юнайтед" на своем поле сыграет "Ньюкасл".

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