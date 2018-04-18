Роналду хочет заменить Иско своим соотечественником

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет заменить полузащитника своей команды Иско соотечественником.

Так, по сведениям испанской прессы, пятикратный обладатель "Золотого мяча" заинтересован в том, чтобы ближайшим летом королевский клуб расстался с 25-летним хавбеком, с которым у него не сложились отношения, и подписал ему на замену вингера "Манчестер Сити" Бернарду Силву.

Напомним, в Испании вовсю обсуждается возможность ухода Роналду из "Реала". | soccernews.ru