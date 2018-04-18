Роналду хочет заменить Иско своим соотечественником

Теги реал мадридискокриштиану роналдубернарду силваманчестер сити

Роналду хочет заменить Иско своим соотечественникомВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хочет заменить полузащитника своей команды Иско соотечественником.

Так, по сведениям испанской прессы, пятикратный обладатель "Золотого мяча" заинтересован в том, чтобы ближайшим летом королевский клуб расстался с 25-летним хавбеком, с которым у него не сложились отношения, и подписал ему на замену вингера "Манчестер Сити" Бернарду Силву.

Напомним, в Испании вовсю обсуждается возможность ухода Роналду из "Реала". | soccernews.ru

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