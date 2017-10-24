Роналду: "Хочу выиграть приз лучшему игроком мира по версии ФИФА еще два раза"

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Роналду: "Хочу выиграть приз лучшему игроком мира по версии ФИФА еще два раза"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду заявил, что он продолжит бороться за звание лучшего игрока мира.

"Я счастлив получить награду лучшего футболиста мира ФИФА, но все, к чему я стремился, это отставить красивый след в истории мирового футбола. Кажется, мне это удается. Конечно, мне очень нравится завоевывать трофеи, и я рад тому, что у меня одна из самых больших коллекций индивидуальных призов. Хочется продолжать в том же духе.

Пусть у меня будет семь индивидуальных наград лучшему футболисту мира! Это мое счастливое число! Впрочем, это все в будущем, а сейчас я переживаю прекрасный момент своей жизни, которым просто наслаждаюсь", - приводит слова Роналду официальный сайт ФИФА.

Напомним, что 32-летний Роналду три раза получал "Золотой мяч" и второй раз в карьере завоевал приз лучшему игроком мира по версии ФИФА.

Не пропустите: Роналду сфотографировался с призом лучшему игроку 2017 года сидя на троне. | http://soccernews.ru

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