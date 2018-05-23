Роналду: "Хочу завершить карьеру в возрасте 41-го года"

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду рассказал, когда он планирует повесить бутсы "на гвоздь".

"Я уже говорил, что собираюсь завершить карьеру в возрасте 41-го года. Физически я чувствую себя на уровне 23-х лет", - приводит слова 33-летнего нападающего королевского клуба Bleacher Report Football.

В нынешнем сезоне Роналду забил 44 мяча и сделал 8 результативных передач в 43 матчах за "Реал".

Напомним, Рамос назвал Роналду самым важным игроком в истории "Реала". | soccernews.ru