Роналду хотел бы видеть в "Реале" ключевого игрока "Баварии"

Теги реал мадридкриштиану роналдуроберт левандовскибавария мюнхентомас мюллер

Роналду хотел бы видеть в "Реале" ключевого игрока "Баварии"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду хотел бы видеть в своей команде форварда мюнхенской "Баварии" Томаса Мюллера.

Как информирует испанская пресса, 33-летний португалец порекомендовал своему клубу переключить свое внимание с нападающего чемпионов Германии Роберта Левандовски на его партнера по линии атаки. По мнению пятикратного обладателя "Золотого мяча", манера игры Мюллера вполне подходит стилю "сливочных", при этом трансфер обойдется существенно дешевле подписания поляка.

Напомним, оклад Роналду в "Реале" вырастет на семь миллионов евро. | soccernews.ru

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