Роналду хотел бы видеть в "Реале" защитника ПСЖ

Теги криштиану роналдупсжмаркиньосреал мадрид

Роналду хотел бы видеть в "Реале" защитника ПСЖВедущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду обеспокоен комплектованием своей команды, информирует 90min.com.

Так, 32-летний форвард считает, что его клубу не мешало бы до закрытия трансферного окна заполучить качественного центрального защитника. Оптимальным вариантом для решения проблем "сливочных" в линии обороны португалец видит игрока французского ПСЖ Маркиньоса.

Напомним, Лукаку потроллил Роналду. | soccernews.ru

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