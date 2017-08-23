Роналду хотел бы видеть в "Реале" защитника ПСЖ

Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду обеспокоен комплектованием своей команды, информирует 90min.com.

Так, 32-летний форвард считает, что его клубу не мешало бы до закрытия трансферного окна заполучить качественного центрального защитника. Оптимальным вариантом для решения проблем "сливочных" в линии обороны португалец видит игрока французского ПСЖ Маркиньоса.

Напомним, Лукаку потроллил Роналду. | soccernews.ru