Роналду хотел бы завершить карьеру в один год с Месси

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что думает по поводу того, чтобы завершить карьеру в один год с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси. Об этом сообщаетAS.



"Если учесть, что Месси младше меня на два года, вариант завершить карьеру в одно время меня устраивает. Я сейчас в хорошей форме, поэтому планирую играть еще, как минимум три года", - сказал Роналду.



Напомним, на данный момент Роналду 34 года, а Месси - 32.



Напомним, вчера, 29 августа, Месси был назван лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2018/19.

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