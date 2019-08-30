Роналду хотел бы завершить карьеру в один год с Месси

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Роналду хотел бы завершить карьеру в один год с Месси

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, что думает по поводу того, чтобы завершить карьеру в один год с капитаном "Барселоны" Лионелем Месси. Об этом сообщаетAS.

"Если учесть, что Месси младше меня на два года, вариант завершить карьеру в одно время меня устраивает. Я сейчас в хорошей форме, поэтому планирую играть еще, как минимум три года", - сказал Роналду.

Напомним, на данный момент Роналду 34 года, а Месси - 32.

Напомним, вчера, 29 августа, Месси был назван лучшим форвардом Лиги чемпионов сезона-2018/19. 

А еще: Роналду: "У нас с Месси битва 15 лет, он подталкивает меня, а я его"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Если учесть, что Роналду старше меня на два года, вариант завершить карьеру в одно время меня устраивает. Я сейчас в хорошей форме, поэтому планирую ходить по полю еще,как минимум три года",-сказал Месси.

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Карлыч69
Карлыч69

Успокойся дурачОк. Месси "пешком" забил больше 50 с лишним голов, а сколько голов забил гей?

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Представляешь, тоже больше 50 пешком и головой

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Карлыч69
Карлыч69

Салупой, и в основном в задний проход )

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

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