Роналду и Бензема в текущем розыгрыше Примеры больше попали в каркас ворот, чем забили голов

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Роналду и Бензема в текущем розыгрыше Примеры больше попали в каркас ворот, чем забили голов

После матча 15-го тура Примеры на счету нападающих "Реала" Криштиану Роналду и Карима Бензема стало 8 попаданий в каркас ворот, сообщает Opta.

Португалец попал в штангу или перекладину 5 раз, а француз - 3 раза.

Таким образом, Роналду и Бензема в текущем розыгрыше чемпионата Испании больше попали в каркас ворот, чем забили голов.

Напомним, что суммарно в активе атакующего дуэта "сливочных" шесть голов в рамках Примеры.

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