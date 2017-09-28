Роналду и Бэйл по неизвестной причине пропустили тренировку "Реала"

Теги гарет бэйлкриштиану роналдуреал мадрид

Роналду и Бэйл по неизвестной причине пропустили тренировку "Реала"Вингеры мадридского "Реала" Криштиану Роналду и Гарет Бэйл по неизвестной причине пропустили сегодняшнюю тренировку своей команды.

Как информирует El Mundo Deportivo, королевский клуб пока официально не объявил причину отсутствия своих ведущих футболистов на занятии, которые работали по индивидуальным программам в тренажерном зале, однако предполагается, что у португальца и валлийца возникли проблемы со здоровьем.

Напомним, "Реал" узнал имя соперника по 1/16 финала кубка Испании. | soccernews.ru

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