Роналду и Бэйл забили свои голы ударом ножницами в Лиге Чемпионов на одной и той же минуте с разницей в две секунды

В завершившемся розыгрыше Лиги Чемпионов игроки мадридского "Реала" отметились двумя забитыми мячами в ворота соперников после удара ножницами.

Так, свой гол туринскому "Ювентусу" в 1/4 финала турнира форвард "сливочных" Криштиану Роналду забил на 63-й минуте и 3-й секунде, а его партнер по команде Гарет Бэйл поразил отметился результативным ударом в подобном стиле в финале ЛЧ двумя секундами ранее - на 63-й минуте и 1-й секунде.

Напомним, у Роналду испортились отношения с пятью игроками "Реала". | soccernews.ru