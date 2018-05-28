Роналду и Бэйл забили свои голы ударом ножницами в Лиге Чемпионов на одной и той же минуте с разницей в две секунды

1 Теги реал мадридгарет бэйлкриштиану роналду

Роналду и Бэйл забили свои голы ударом ножницами в Лиге Чемпионов на одной и той же минуте с разницей в две секундыВ завершившемся розыгрыше Лиги Чемпионов игроки мадридского "Реала"  отметились двумя забитыми мячами в ворота соперников после удара ножницами.

Так, свой гол туринскому "Ювентусу" в 1/4 финала турнира форвард "сливочных" Криштиану Роналду забил на 63-й минуте и 3-й секунде, а его партнер по команде Гарет Бэйл поразил отметился результативным ударом в подобном стиле в финале ЛЧ двумя секундами ранее - на 63-й минуте и 1-й секунде.

Напомним, у Роналду испортились отношения с пятью игроками "Реала". | soccernews.ru

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