Роналду и Буффон вошли в заявку "Ювентуса" на матч с "Локомотивом"

Теги ювентуслокомотив москва

Роналду и Буффон вошли в заявку "Ювентуса" на матч с "Локомотивом"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри огласил заявку команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом", сообщает официальный сайт клуба.

В заявку вошли:

Вратари: Войцех Щесны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон

Защитники: Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал

Полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Блез Матюиди, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур

Форварды: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески.

Матч "Ювентус" – "Локомотив" состоится сегодня, 22 октября. Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц". Начало матча в 22:00 по московскому времени.

Не пропустите: Баринов о матче против "Ювентуса": "Будем играть только на победу". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Приближаясь к экватору: выделяем ТОП-4 матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов

Приближаясь к экватору: выделяем ТОП-4 матча 3 тура группового этапа Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов