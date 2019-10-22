Роналду и Буффон вошли в заявку "Ювентуса" на матч с "Локомотивом"

Главный тренер туринского "Ювентуса" Маурицио Сарри огласил заявку команды на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с московским "Локомотивом", сообщает официальный сайт клуба.

В заявку вошли:

Вратари: Войцех Щесны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон

Защитники: Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демирал

Полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Блез Матюиди, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур

Форварды: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески.

Матч "Ювентус" – "Локомотив" состоится сегодня, 22 октября. Встреча пройдет в Турине на стадионе "Альянц". Начало матча в 22:00 по московскому времени.

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