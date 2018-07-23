Роналду и Дибала не помогут "Ювентусу" в матчах крупного международного турнира

Туринский "Ювентус" отправился в США, чтобы принять участие в Международном кубке чемпионов.

В состав туринского клуба не попали футболисты, участвовавшие в Чемпионате Мира-2018: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Гонсало Игуаин, Хуан Куадрадо, Родриго Бентанкур, Дуглас Коста, Марио Манджукич, Марко Пьяца и Блез Матиюди.

В США "Ювентус" сыграет с "Баварией" (26 июля), "Бенфикой" (28 июля) и "Реалом" (4 августа).

Главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри взял на турнир следующий состав: Щесны, Де Шильо, Кьеллини, Бенатия, Пьянич, Хедира, Маркизио, Сандро, Кальдара, Барцальи, Перин, Канселу, Пинсольо, Джан, Ругани, Бетуатто, Дел Фаверо, Бернардески, Фернандес, Мачек, Кастанос, Клеменца, Перейра, Бельтрам, Фавилли, Ди Пардо и Фаджиоли.

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