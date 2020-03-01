Роналду и Дибала раскритиковали игру хавбеков "Ювентуса" в матче Лиги Чемпионов с "Лионом"
Нападающие "Ювентуса" Криштиану Роналду и Пауло Дибала остались недовольны игрой полузащитников в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом" (0:1).
Туринцы в этой встрече нанесли лишь один удар в створ ворот.
В перерыве матча Роналду и Дибала обсуждали игру хавбеков. Видео разговора попало в интернет.
Роналду: Нас просто бросили одних, полузащитники не нас совсем не поддерживают.
Дибала: Никто не получает мяч.
Роналду: Знаю, нет даже подборов после отскоков, вообще ничего.
El video completo. pic.twitter.com/dLj6bOd26C— CR7 (@Cr7Laportista) February 29, 2020
Ответный матч состоится 17 марта в Турине.
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