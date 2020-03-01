Роналду и Дибала раскритиковали игру хавбеков "Ювентуса" в матче Лиги Чемпионов с "Лионом"

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Роналду и Дибала раскритиковали игру хавбеков "Ювентуса" в матче Лиги Чемпионов с "Лионом"

Нападающие "Ювентуса" Криштиану Роналду и Пауло Дибала остались недовольны игрой полузащитников в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Лионом" (0:1).

Туринцы в этой встрече нанесли лишь один удар в створ ворот.

В перерыве матча Роналду и Дибала обсуждали игру хавбеков. Видео разговора попало в интернет.

Роналду: Нас просто бросили одних, полузащитники не нас совсем не поддерживают.

Дибала: Никто не получает мяч.

Роналду: Знаю, нет даже подборов после отскоков, вообще ничего.

Ответный матч состоится 17 марта в Турине. 

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