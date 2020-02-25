Роналду и Дибала в составе "Ювентуса" на матч с "Лионом" в ЛЧ

Тренерский штаб "Ювентуса" огласил список футболистов, заявленных на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Лиона".

Вратари: Войчех Шченсны, Карло Пинсольо, Джанлуиджи Буффон;

Защитники: Маттиа Де Шильо, Джорджо Кьеллини, Маттейс де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани;

Полузащитники: Дуглас Коста, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур;

Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Хуан Куадрадо, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески.

Первая встреча команд состоится 26 февраля в Лионе и начнется в 23:00 по московскому времени. Ответный матч пройдет в Турине 17 марта.

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