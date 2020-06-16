Роналду и Дибала вошли в заявку "Ювентуса" на финал Кубка Италии

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Роналду и Дибала вошли в заявку "Ювентуса" на финал Кубка Италии

Тренерский штаб "Ювентуса" огласил заявку на финальный матч Кубка Италии против "Наполи".

Отметим, что в список попал португальский форвард Криштиану Роналду.

Вратари: Щенсны, Пинсольо, Буффон.

Защитники: Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Демираль

Полузащитники: Пьянич, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Мураторе

Нападающие: Роналду, Дибала, Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески, Оливьери, Вриони, Занимакия.

Матч "Ювентус" - "Наполи" состоится в Риме, 17 июня. Начало встречи - в 19:55 (мск).  

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