Роналду и Дибала вошли в заявку "Ювентуса" на финал Кубка Италии
Тренерский штаб "Ювентуса" огласил заявку на финальный матч Кубка Италии против "Наполи".
Отметим, что в список попал португальский форвард Криштиану Роналду.
Вратари: Щенсны, Пинсольо, Буффон.
Защитники: Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Демираль
Полузащитники: Пьянич, Хедира, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Мураторе
Нападающие: Роналду, Дибала, Коста, Куадрадо, Игуаин, Бернардески, Оливьери, Вриони, Занимакия.
Матч "Ювентус" - "Наполи" состоится в Риме, 17 июня. Начало встречи - в 19:55 (мск).
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