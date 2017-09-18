Роналду и его девушка сыграют свадьбу

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес, вероятно, сыграют свадьбу.

Как информирует испанская пресса, на этот факт указывает не только то, что в социальных сетях португалец стал интересоваться услугами свадебных салонов, но и то, что на матче лиссабонского "Спортинга" против "Тонделы", который пара посетила на этих выходных, подруга футболиста была замечена с кольцом на безымянном пальце левой руки, что может указывать на сделанное ей предложение.

Напомним, в "Реале" растет недовольство своим положением в команде двух игроков. | soccernews.ru