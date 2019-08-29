Роналду и Фелиш вызваны в сборную Португалии на матчи отбора Евро-2020

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Роналду и Фелиш вызваны в сборную Португалии на матчи отбора Евро-2020

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш огласил список из 25 футболистов, которые вызваны для участия в матчах отборочного турнира чемпионата Европы-2020  против Сербии (7 сентября) и Литвы (10 сентября).

Вратари: Руй Патрисиу ("Вулверхэмптон"), Бету ("Гезтепе"), Жозе Са ("Олимпиакос").

Защитники: Нелсон Семеду ("Барселона"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити"), Пепе ("Порту"), Рубен Диаш ("Бенфика"), Жозе Фонте ("Лилль"), Даниэль Каррису ("Севилья"), Мариу Руй ("Наполи"), Рафаэль Геррейру ("Боруссия" Дортмунд).

Полузащитники: Карвалью ("Бетис"), Данилу ("Порту"), Рубен Невеш, Жоау Моутинью (оба - "Вулверхэмптон"), Ренату Санчеш ("Лилль"), Бруну Фернандеш ("Спортинг"), Пицци ("Бенфика").

Нападающие: Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Поденсе ("Олимпиакос"), Гонсалу Гедеш ("Валенсия"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Рафа ("Бенфика"), Жоау Фелиш ("Атлетико"), Диого Жота ("Вулверхэмптон"). 

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