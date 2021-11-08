Роналду и Фернандеш потребовали уволить Сульшера

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Роналду и Фернандеш потребовали уволить Сульшера

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Ведущие футболисты "Манчестер Юнайтед" потребовали уволить с поста главного тренера Уле-Гуннара Сульшера, сообщает Eurosport.

По сведениям источника, нападающий Криштиану Роналду, полузащитник Бруну Фернандеш и еще несколько игроков недовольны работой тренера и выступают за его отставку. При этом руководство клуба хотело бы сохранить тренера до конца сезона. Главным кандидатом на замену Сульшера является руководитель "Локомотива" по спорту и развитию Ральф Рангник.

"Манчестер Юнайтед", набрав в 11 турах 17 очков, занимает шестое мсто в турнирной таблице Премьер-лиги.

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