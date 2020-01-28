Роналду и Фигу опубликовали одинаковые посты, посвящённые гибели Коби Брайанта

2 Теги ювентускриштиану роналдулуиш фигукоби брайант

Роналду и Фигу опубликовали одинаковые посты, посвящённые гибели Коби Брайанта

Португальские футболисты Криштиану Роналду и Луиш Фигу угодили в неловкую ситуацию.

Накануне оба спортсмена отреагировали в твиттере на гибель легендарного баскетболиста Коби Брайанта идентичными публикациями.

Справедливости ради стоит отметить, что Роналду выдал свой пост на несколько часов раньше, чем Фигу

Что это - удивительное совпадение, одна пресс-служба на двоих или наглый копипаст от Фигу - решайте сами. Официальных комментариев от фигурантов инцидента пока нет.

Не пропустите: Матч "Милан" - "Торино" начнется с минуты молчания в память о Коби Брайанте. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карлыч69
Карлыч69

Какая разница кто и как написал? Главное что он сильно скорбят!

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Mutaloff
Mutaloff

Неужели,завтра лето наступит?Первый здравый комментарий!

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