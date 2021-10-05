Роналду и Хабиб провели дуэль взглядов (видео)

Фото: инстаграм Хабиба Нурмагомедова/Автор неизвестен

Российский боец Хабиб Нурмагомедов встретился с португальским нападающим "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду.

"Он лучший в истории. Продолжай творить, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру", - написал Хабиб в своем инстаграме и выложил видео, как они с португальцем в шутку провели дуэль взглядов.

Напомним, что 33-летний Нурмагомедов ранее был чемпионом UFC в легком весе, но в 2020 году принял решение о завершении спортивной карьеры.

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