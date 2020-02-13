Роналду и Ибрагимович - в старте на матч "Милан" - "Ювентус"

Тренерские штабы "Милана" и "Ювентуса" огласили стартовые составы на первый матч 1/2 финала Кубка Италии.

"Милан": Доннарумма, Тео Эрнандес, Романьоли, Кьер, Калабрия, Чалханоглу, Беннасер, Кессье, Кастильехо, Ребич, Ибрагимович.

"Ювентус": Буффон, Бонуччи, Де Лигт, Де Шильо, Алекс Сандро, Куадрадо, Матюиди, Пьянич, Рэмси, Роналду, Дибала.

Встреча команд состоится сегодня, 13 февраля, в Милане. Начало - в 22:45 (мск).

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