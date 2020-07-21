Роналду и Иммобиле повторили рекорд чемпионата Италии по забитым пенальти

Нападающие "Ювентуса" Криштиану Роналду и "Лацио" Чиро Иммобиле повторили рекорд по забитым пенальти в чемпионате Италии за сезон.

Роналду и Иммобиле реализовали по 12 пенальти в сезоне-2019/2020, повторив достижение бывшего нападающего "Лацио" Джузеппе Синьори в сезоне-1995/1996.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" 42 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отдал семь результативных передач. На счету 30-летнего Иммобиле 33 забитых мяча и семь голевых пасов в 40 поединках.

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