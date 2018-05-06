Роналду и Коутиньо были заменены в перерыве матча "Барселона" - "Реал"

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Роналду и Коутиньо были заменены в перерыве матча "Барселона" - "Реал"

В матче 36-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Реалом" начался второй тайм.

В перерыве обе команде произвели изменения в составах. Вместо хавбека каталонцев Филиппе Коутиньо на поле вышел Нельсон Семеду. У "Реала" Марко Асенсио заменил Криштиану Роналду.

Напомним, что в конце первого тайма арбитр удалил игрока "Барселоны" Серхи Роберто.

Не пропустите: "Барселона" и "Реал" играют вничью после первого тайма. | http://soccernews.ru

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