Роналду и Левандовски среди номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

В шорт-лист УЕФА вошли Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Пауло Дибала ("Ювентус") и Педру Гонсалвеш ("Спортинг").

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Pedro Gonçalves

Cristiano Ronaldo

Paulo Dybala

Robert Lewandowski#UCLPOTW | @PlayStationEU | #UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 3, 2021

Роналду, Дибала и Гонсалвеш оформили по дублю в матчах с "Аталантой" (2:2), "Зенитом" (4:2) и "Бешикташем" (4:0) соответственно. В отличие от конкурентов аргентинец сделал ещё и голевую передачу. Что касается Левандовски, то в его активе три забитых мяча и ассист в игре с "Бенфикой" (5:2).

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