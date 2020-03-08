Роналду и Лукаку в старте на матч "Ювентус" - "Интер"

Тренерские штабы "Ювентуса" и "Интера" огласили стартовые составы на матч 26-го тура Серии А.

Встреча состоится сегодня, 8 марта, и начнется в 22:45 (мск).

"Ювентус": Щенсны, де Лигт, Алекс Сандро, Бонуччи, Рэмзи, Куадрадо, Бентанкур, Матюиди, Дуглас Коста, Роналду, Игуаин.

"Интер": Ханданович, Бастони, де Врей, Шкриньяр, Янг, Брозович, Кандрева, Барелла, Весино, Мартинес, Лукаку.

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