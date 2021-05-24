Роналду и Малиновский вошли в символическую сборную Серии А по версии Opta

Фото: инстаграм Руслана Малиновского/Автор неизвестен

Статистический портал Opta составил символическую сборную чемпионата Италии по итогам сезона.

Стоит отметить, что в состав команды вошел украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский, который с 14 голевыми передачами стал лучшим ассистентом турнира.

Символическая сборная Серии А по версии Opta выглядит так:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("Милан");

Защитники: Тео Эрнандес ("Милан"), Алессандро Бастони, Стефан де Врей (оба – "Интер"), Хуан Куадрадо ("Ювентус");

Полузащитники: Руслан Малиновский ("Аталанта"), Родриго де Пауль ("Удинезе"), Петр Зелиньски ("Наполи");

Нападающие: Криштиану Роналду ("Ювентус"), Ромелу Лукаку ("Интер"), Луис Муриэль ("Аталанта").

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