Роналду и Месси 14 лет подряд включаются в состав символической сборной года

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси снова оказались в составе лучшей команды календарного года.

Португалец и аргентинец неизменно попадают в соответствующую символическую сборную с 2007 года, то есть 14 лет подряд.

Напомним, что указанные футболисты выиграли 11 из 12 последних "Золотых мячей".

Помимо Роналду и Месси в команду 2020 года вошли Алиссон, Трент Александр-Арнольд, Серхио Рамос, Вирджил ван Дейк, Альфонсо Дэвис, Кевин Де Брюйне, Тьяго Алькантара, Йозуа Киммих и Роберт Левандовски.

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