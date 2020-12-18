Роналду и Месси 14 лет подряд включаются в состав символической сборной года

Теги лионель мессикриштиану роналду

Роналду и Месси 14 лет подряд включаются в состав символической сборной года

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси снова оказались в составе лучшей команды календарного года.

Португалец и аргентинец неизменно попадают в соответствующую символическую сборную с 2007 года, то есть 14 лет подряд.

Напомним, что указанные футболисты выиграли 11 из 12 последних "Золотых мячей".

Помимо Роналду и Месси в команду 2020 года вошли Алиссон, Трент Александр-АрнольдСерхио РамосВирджил ван ДейкАльфонсо ДэвисКевин Де БрюйнеТьяго АлькантараЙозуа Киммих и Роберт Левандовски.

Не пропустите: Опубликован топ-10 лучших футболистов 2020 года по версии ФИФА: Роналду выше Месси и другие места. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Последнюю" британскую команду в АПЛ купят американцы? "Бернли" может резонансно сменить владельца

"Последнюю" британскую команду в АПЛ купят американцы? "Бернли" может резонансно сменить владельца

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов