Роналду и Месси не попали в сборную 2021 года по версии L'Equipe

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Роналду и Месси не попали в сборную 2021 года по версии L'Equipe

Авторитетное французское издание L'Equipe представило собственную версию символической сборной 2021 года.

Примечательно, что в команду не были включены Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") и Лионель Месси (ПСЖ).

Вратарь: Эдуар Менди ("Челси");

Защитники: Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Маркиньос (ПСЖ), Тео Эрнандес ("Милан");

Полузащитники: Нголо Канте, Жоржиньо (оба - "Челси");

Вингеры: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити");

Нападающие: Роберт Левандовски ("Бавария"), Карим Бензема ("Реал").

Не пропустите: Роналду и Месси не попали в сборную первой части сезона по версии Goal.com. | http://soccernews.ru
Комментарии

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Инженер Клёпка
Инженер Клёпка

А что там старпёрам делать? Это только старпёры из Франс футбол старпёра облизывают!

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