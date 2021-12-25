Роналду и Месси не попали в сборную первой части сезона по версии Goal.com

Фото сайт Goal.com

Футбольный новостной ресурс Goal.com представил собственную версию символической сборной первой части сезона 2021/22.

Примечательно, что в команду не были включены Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед") и Лионель Месси (ПСЖ).

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал");

Защитники: Трент Александр-Арнольд ("Ливерпуль"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Нико Шлоттербек ("Фрайбург"), Жоау Канселу ("Манчестер Сити");

Полузащитники: Орельен Тчуамени ("Монако"), Марцело Брозович ("Интер");

Нападающие: Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Карим Бензема ("Реал"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).

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