Роналду и Месси не попали в символическую сборную сезона ЛЧ по версии Goal.com

Крупнейшее в мире футбольное онлайн-издание Goal.com опубликовало собственную версию символической сборной Лиги Чемпионов по итогам сезона 2019/20.

Стоит отметить, что в состав не попали лучшие футболисты последнего десятилетия Лионель Месси из "Барселоны" и Криштиану Роналду из "Ювентуса".

Вратарь: Мануэль Нойер ("Бавария");

Защитники: Йозуа Киммих ("Бавария"), Давид Алаба ("Бавария"), Дайот Упамекано ("РБ Лейпциг"), Альфонсо Дэвис ("Бавария");

Полузащитники: Серж Гнабри ("Бавария"), Тьяго Алькантара ("Бавария"), Томас Мюллер ("Бавария"), Неймар (ПСЖ);

Нападающие: Эрлинг Холанд ("Боруссия Д"), Роберт Левандовски ("Бавария").

Не пропустите: Месси и Роналду не вошли в символическую сборную Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru