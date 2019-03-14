Роналду и Месси поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов

УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

В список номинантов включены Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Садио Мане ("Ливерпуль") и Лерой Сане ("Манчестер Сити").

Напомним, что португалец оформил хет-трик в матче с "Атлетико", аргентинец забил два мяча и сделал два ассиста в поединке с "Лионом", сенегалец записал в свой актив дубль во встрече с "Баварией", а немец отличился голом и тремя результативными передачами в игре с "Шальке".

Победителя определят путём голосования на официальном сайте УЕФА.

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