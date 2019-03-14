Роналду и Месси поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
УЕФА назвала претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.
В список номинантов включены Криштиану Роналду ("Ювентус"), Лионель Месси ("Барселона"), Садио Мане ("Ливерпуль") и Лерой Сане ("Манчестер Сити").
Напомним, что португалец оформил хет-трик в матче с "Атлетико", аргентинец забил два мяча и сделал два ассиста в поединке с "Лионом", сенегалец записал в свой актив дубль во встрече с "Баварией", а немец отличился голом и тремя результативными передачами в игре с "Шальке".
Победителя определят путём голосования на официальном сайте УЕФА.
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|Монако
|6
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|Группа B
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|14
|2
|Тоттенхэм
|6
|8
|3
|Интер Милан
|6
|8
|4
|ПСВ
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|2
|Группа C
|М
|О
|1
|ПСЖ
|6
|11
|2
|Ливерпуль
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|Наполи
|6
|9
|4
|Црвена Звезда
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Порту
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|16
|2
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|6
|11
|3
|Галатасарай
|6
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|4
|Локомотив Москва
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|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|6
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|2
|Аякс
|6
|12
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|4
|АЕК
|6
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|6
|13
|2
|Лион
|6
|8
|3
|Шахтер Донецк
|6
|6
|4
|Хоффенхайм
|6
|3
|Группа G
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|12
|2
|Рома
|6
|9
|3
|Виктория Плзень
|6
|7
|4
|ЦСКА Москва
|6
|7
|Группа H
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|6
|10
|3
|Валенсия
|6
|8
|4
|Янг Бойз
|6
|4