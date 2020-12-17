Роналду и Месси - в топ-5 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года

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Роналду и Месси - в топ-5 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года

Авторитетный журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по итогам 2020 года.

В первую пятёрку вошли нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси. Португалец заработал за отчётный период 105 миллионов долларов, а аргентинец - 104 миллиона.

Выше них оказались модель Кайли Дженнер (590 млн$), рэпер Канье Уэст (170 млн$) и теннисист Роджер Федерер (106,3 млн$).

Также стоит отметить присутствие в топ-10 рейтинга ещё одного футболиста - Неймара из ПСЖ с годовым доходом 95,5 миллиона долларов. Это седьмое место в списке.

Не пропустите: Месси одержал 300-ю победу в составе "Барселоны" на "Камп Ноу". | http://soccernews.ru
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