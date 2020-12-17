Роналду и Месси - в топ-5 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года
Авторитетный журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по итогам 2020 года.
В первую пятёрку вошли нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Барселоны" Лионель Месси. Португалец заработал за отчётный период 105 миллионов долларов, а аргентинец - 104 миллиона.
Выше них оказались модель Кайли Дженнер (590 млн$), рэпер Канье Уэст (170 млн$) и теннисист Роджер Федерер (106,3 млн$).
Также стоит отметить присутствие в топ-10 рейтинга ещё одного футболиста - Неймара из ПСЖ с годовым доходом 95,5 миллиона долларов. Это седьмое место в списке.
Не пропустите: Месси одержал 300-ю победу в составе "Барселоны" на "Камп Ноу". | http://soccernews.ru
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Роналду и Месси - в топ-5 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2020 года
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14