Роналду и Месси заняли 3-е и 4-е место в списке спортсменов десятилетия от Sky Sports

Sky Sports опубликовал топ-5 лучших спортсменов десятилетия.

Пятое место рейтинга досталось боксеру Флойду Мэйвезеру, который ни разу не проиграл в своей карьере .

На четвертом месте оказался капитан "Барселоны" Лионель Месси. В уходящем десятилетии он пять раз становился обладателем "Золотого мяча", отметился 521 голом и 191 ассистом.

Третью строчку занял форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, на счету которого было четыре "Золотых мяча". Также португалец с 2012 по 2018 год становился лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов.

Второе и первое место рейтинга заняли автогонщик Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс соответственно.

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