Роналду и Месси заняли 3-е и 4-е место в списке спортсменов десятилетия от Sky Sports
Sky Sports опубликовал топ-5 лучших спортсменов десятилетия.
Пятое место рейтинга досталось боксеру Флойду Мэйвезеру, который ни разу не проиграл в своей карьере .
На четвертом месте оказался капитан "Барселоны" Лионель Месси. В уходящем десятилетии он пять раз становился обладателем "Золотого мяча", отметился 521 голом и 191 ассистом.
Третью строчку занял форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, на счету которого было четыре "Золотых мяча". Также португалец с 2012 по 2018 год становился лучшим бомбардиром Лиги Чемпионов.
Второе и первое место рейтинга заняли автогонщик Льюис Хэмилтон и теннисистка Серена Уильямс соответственно.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|18
|39
|2
|Реал Мадрид
|18
|37
|3
|Севилья
|18
|34
|4
|Атлетико Мадрид
|18
|32
|5
|Реал Сосьедад
|18
|31
|6
|Хетафе
|18
|30
|7
|Атлетик Бильбао
|18
|28
|8
|Валенсия
|18
|28
|9
|Леванте
|18
|26
|10
|Вильярреал
|18
|25
|11
|Гранада
|18
|24
|12
|Осасуна
|18
|23
|13
|Бетис
|18
|23
|14
|Реал Вальядолид
|18
|20
|15
|Алавес
|18
|19
|16
|Эйбар
|18
|19
|17
|Мальорка
|18
|15
|18
|Сельта Виго
|18
|14
|19
|Леганес
|18
|13
|20
|Эспаньол
|18
|10