Роналду и Моуринью вошли в число самых ненавидимых людей в мировом футболе
Издание FourFourTwo составило список самых самых ненавидимых людей в мировом футболе. Стоит отметить, что в топ-10 попал португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду.
10. Джон Терри. Экс-футболиста "Челси" ненавидят за не забитый послематчевый пенальти в финале Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед", а также любовную интрижку с женой бывшего одноклубника Уэйна Бриджа.
9. Пит Винкельман. Бывший президент "Милтон Кейнес Донс" когда-то заявил, что он ничего не понимает в футболе, чем нажил врагов среди фанатов.
8. Эль-Хаджи Диуф. Бывший нападающий "Ливерпуля" плевался в фанатов, а также конфликтовал с легендами мерсисайдцев Стивеном Джеррардом и Джейми Каррагером.
7. Лучано Моджи. Бывший генеральный директор "Ювентуса" оказался одним из главных участников скандала Кальчополи, который привел туринский клуб к лишению двух чемпионских титулов и ссылке в Серию В.
6. Криштиану Роналду. Португальского форварда не любят из-за нарциссизма.
5. Ричард Киз. Спортивный журналист, которые слишком часто пишет на женоненавистнические темы.
4. Мишель Платини. Бывший президент УЕФА попался на взятке и был надолго отстранен от футбола.
3. Харальд Шумахер. Бывший вратарь сборной ФРГ нанес тяжелую травму игроку сборной Франции в полуфинале ЧМ-1982, а затем в интервью предложил оплатить ему коронки на выбитые зубы.
2. Жозе Моуринью. Португальский тренер попал в скандал с экс-врачом "Челси" Евой Карнейру, упустил нескольких футболистов, который затем стали звездами, а также раздражает болельщиков оборонительных футболом.
1. Зепп Блаттер. Бывший президент ФИФА оказался коррупционером, которого отстранили от футбола.
Не пропустите: Роналду показал фото силовой тренировки. | http://soccernews.ru
главное
-
"Крылья Советов" оштрафуют голкипера Фролова за высказывания о власти
-
Стало известно, станет ли "Зенит" чемпионом, если сезон не будет доигран
-
В РФС считают нецелесообразным возобновлять первенства ФНЛ и ПФЛ
-
Стали известны возможные даты возобновления сезона РПЛ
-
Вратарь "Крыльев" Фролов назвал речи Путина пустословием
Лента новостей
-
Агент Шаблий: "Фанаты "Милана" хотят, чтобы Шевченко возглавил команду"
-
"Локомотив" отказался от кандидатуры бывшего тренера "Ромы"
-
3
Роналду и Моуринью вошли в число самых ненавидимых людей в мировом футболе
-
Роналду вернется в Турин. Ему предстоит 2-недельный карантин
-
Сергей Игнашевич попросил прощения у болельщиков "Локомотива"
-
3
Алиев назвал Милевского претендентом на "Золотой мяч"
-
3
"Барселона" готова продать почти всех игроков основного состава
-
Сергей Игнашевич рассказал о своей мечте в качестве тренера
-
3
Украинский защитник отказался переходить в "Барселону"
-
"Зенит" продолжает помогать больницам Петербурга в борьбе с коронавирусом
-
Президент ФНЛ Ефремов прокомментировал слухи о возможном завершении лиги
-
Евсеев поделился мыслями после общего собрания клубов РПЛ
-
ЦСКА в твиттере поздравил Щенникова с днем рождения
-
Быстров заявил, что ему надоела самоизоляция
-
Игнашевич рассказал о задачах "Торпедо" в нынешнем сезоне
-
1
Фабрегас предложил "Монако" отсрочить выплату его зарплаты из-за коронавируса
-
Мостовой почеканил мяч необычным образом
-
1
"Крылья Советов" оштрафуют голкипера Фролова за высказывания о власти
-
Колосков оценил возможность возобновления чемпионата России в июне
-
3
Неймар показал, как играет на цифровом рояле во время карантина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18