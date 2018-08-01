Роналду и Неймар отдыхают: новичок "Реала" отметился ужасной симуляцией в первом же матче

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отметился симуляцией в своем дебютном матче за королевский клуб.

В поединке Международного кубка чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:2) бразилец, находясь в метре от соперника, схватился за лицо и упал.

Напомним, что 18-летний Винисиус перешел в "Реал" этим летом. Причем "Реал" купил игрока за 45 миллионов евро еще в тот момент, когда ему было 16 лет.

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