Роналду и Неймар отдыхают: новичок "Реала" отметился ужасной симуляцией в первом же матче

8 Теги реал мадридвинисиус жуниор

Роналду и Неймар отдыхают: новичок "Реала" отметился ужасной симуляцией в первом же матче

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор отметился симуляцией в своем дебютном матче за королевский клуб.

В поединке Международного кубка чемпионов против "Манчестер Юнайтед" (1:2) бразилец, находясь в метре от соперника, схватился за лицо и упал.

Напомним, что 18-летний Винисиус перешел в "Реал" этим летом. Причем "Реал" купил игрока за 45 миллионов евро еще в тот момент, когда ему было 16 лет.

Не пропустите: "МЮ" завершил выступление на Международном кубке чемпионов победой над "Реалом". | http://soccernews.ru

Комментарии
умар

в глаз

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порошенколох

антипутлер ты лошара

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Анна

Мало кто знает, но Джуниор на португальском означает "симулянт")

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АнтиПутлер

А красный даже не стал спорить, бегом убежал пока ему горчичник не вломили.

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АнтиПутлер

Вам что блядь повылазило, кацапы тупоголовые. ему рукой по лицу дали. Дебилы))

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Kireman

Вот лох

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Дмитрий

А если это видео поглядеть в нормальном качестве и в замедлении, то будет видно, что рука возле лица была. А попал или нет, то нужен другой ракурс. Но главное запустить хайп!!! Еще и с видео такого гавняного качества.

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ВИКТОР

ЭТО ТРЕНД УБРАЗИЛЬЦЕВ

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